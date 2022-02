The Terminal List, Prime annuncia la data di arrivo della nuova serie con Chris Pratt

Due anni fa era stata annunciata The Terminal List, nuova serie Amazon con Chris Pratt. Lo show sarà basato sul libro best-seller di Jack Carr, e segnerà il ritorno in TV dell'attore dai suoi tempi come Andy Dwyer in Parks & Recreation. Adesso Prime ha annunciato la data di uscita.

The Terminal List arriverà su Prime Video con tutti e 8 gli episodi il 1 Luglio 2022. Messi da parte i suoi impegni con i franchise di Guardiani della Galassia e Jurassic World, Pratt è dunque pronto a iniziare un nuovo viaggio nel mondo della serialità, che si spera possa essere duraturo.

Il protagonista è un Navy SEAL, James Reece, la cui squadra cade in un'imboscata durante una missione segreta. Quando l'uomo torna a casa, si ritrova a lottare con emozioni contrastanti e ricordi che lo portano alla scoperta di forze oscure che lavorano contro di lui. Oltre al già citato Chris Pratt nel cast ci saranno anche Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, LaMonica Garrett, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Warren Kole, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Alexis Louder, e Stephen Bishop.

Ma lo sapete quanto è stato pagato Chris Pratt per The Terminal List? Scopritelo con noi!