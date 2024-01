The Terminal List, Prime Video annuncia la serie tv prequel con Chris Pratt

I fan di The Terminal List, la serie tv basata sull'opera omonima di Jack Carr, possono gioire perché, come preannunciato, Amazon Prime Video lavorerà ad una serie prequel dello show con Chris Pratt e Taylor Kitsch. Il prequel s'intitolerà The Terminal List: Dark Wolf, e i due attori saranno i protagonisti del ciclo di episodi.

Pratt e Kitsch hanno già recitato insieme in The Terminal List nei ruoli di James Reece e Ben Edwards. I due riprenderanno i loro ruoli nel prequel, nonostante al momento non sia stato comunicato il periodo nel quale verrà ambientata la nuova serie, che dovrebbe entrare in produzione entro la fine del 2024.

Oltre alla serie prequel di The Terminal List, Amazon sta lavorando anche ad una seconda stagione di The Terminal List. Il rinnovo dello show è stato annunciato l'anno scorso ma sull'argomento non sono trapelate ulteriori novità.

Ad annunciarlo fu lo stesso Chris Pratt:"Sono entusiasta di annunciare che la seconda stagione di The Terminal List è in arrivo e non potrei essere più felice di riprendere il ruolo di James Reece".



Anche Taylor Kitsch mostrò la propria gratitudine ai fan per il ritorno della serie:"Grazie a tutti i fan per aver creduto in questa serie, non saremmo qui senza il vostro sostegno".

Per saperne di più sullo show non perdetevi la nostra recensione di The Terminal List, con protagonisti Chris Pratt e Taylor Kitsch.