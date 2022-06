The Terminal List: programmi per luglio? Cancellateli e guardate la serie con Chris Pratt

The Terminal List con Chris Pratt esce su Prime Video a partire dall'1 luglio, e se per i primi giorni del mese avete già il calendario segnato da impegni, il consiglio è quello di rimandarli o cancellarli direttamente per avere il tempo necessario a gustarvi la nuova serie tv.

Basata sul romanzo best-seller di Jack Carr, la storia è incentrata James Reece (Chris Pratt), un capitano Navy Seal che sopravvive all’imboscata tesa al suo team durante un’operazione segreta ad alto rischio che torna a casa dalla sua famiglia con ricordi molto confusi dell’evento e dubbi sulle sue responsabilità: le cose si complicano quando, man a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

Un mondo di intrighi e one man army come un lungo film diretto da Antoine Fuqua che farà felici tutti i fan di Shooter e de Il fuggitivo: si tratta della nuova serie action di Prime Video dopo i successi di Jack Ryan e il recentissimo reboot di Reacher, un trittico attraverso il quale la piattaforma di streaming on demand sta riportando in formato episodico il filone dell'eroe one-liner anni 90 nato sulla scia di Bruce Willis e Die Hard.

Tutti gli otto episodi saranno disponibili dal 1° luglio in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Nel cast, tra gli altri, anche Constance Wu, Taylor Kitsch, Riley Keough, Jai Courtney e Patrick Schwarzenegger. Come detto in apertura, non perdetevela per niente al mondo!