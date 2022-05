The Terminal List: Pubblicato il primo trailer della nuova serie Amazon con Chris Pratt

Dopo l'anteprima di The Terminal List, Amazon ha appena rilasciato il primo teaser trailer delle nuova serie action per Prime Video con Chris Pratt. Il video in questione, che potete trovare in apertura, ci racconta la premessa narrativa di questo adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Jack Carr.

In The Terminal List Chris Pratt interpreta James Reece, un Navy SEAL che, di ritorno da una missione dall'esito disastroso, si convince di essere coinvolto in una misteriosa cospirazione. In particolare, Reece è l'unico sopravvissuto a un attacco nemico contro il suo plotone. Questa condizione fa sorgere diversi dubbi nella mente del soldato, che, una volta tornato a casa, sente crescere dentro di lui il senso di colpa e la paranoia. Difatti, il protagonista è sicuro che dietro tutto ciò ci sia qualcosa di più grande, un complotto di cui è vittima.

Al di là delle premesse narrative, nel trailer abbiamo anche modo di dare uno sguardo all'alto livello produttivo della serie, che promette grande azione, spettacolarità e una discreta dose di drammaticità, oltre all'atmosfera ansiogena tipica dei thriller cospirativi. Comunque, per dare un'idea delle risorse investite in questa serie, lo stipendio di Chris Pratt in The Terminal List ammonta a 1,4 milioni di dollari a episodio. Dunque, per l'attore statunitense si rinnova felicemente la collaborazione con Amazon, dopo la realizzazione dello scorso anno de La Guerra di Domani.

Infine, vi ricordiamo che l'uscita di The Terminal List, come già precedentemente comunicato, è stata fissata per il prossimo 1 luglio, data in cui esordirà su Prime Video con tutti e 8 gli episodi.