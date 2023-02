The Terminal List: la serie con Chris Pratt rinnovata per la Stagione 2 e un prequel

Secondo quanto riportato da Deadline, The Terminal List è sulla strada per diventare il prossimo grande franchise di Amazon Prime Video. Lo show con protagonista Chris Pratt è stato, infatti, rinnovato per una seconda stagione, ma non solo: il colosso dello streaming ha messo in cantiere una nuova serie ancora senza titolo che fungerà da prequel.

La suddetta serie prequel sarà incentrata sul personaggio di Ben Edwards, interpretato da Taylor Kitsch, che ne sarà anche il produttore esecutivo insieme al creatore e produttore dello show David DiGilio.

Inoltre, altri personaggi dei romanzi di Jack Carr che sono o non sono ancora apparsi in The Terminal List, adattamento del suo romanzo del 2018, saranno presenti nel prequel, tra cui il Navy SEAL James Reece, interpretato da Pratt, e Raife Hastings, un ex SEAL amico di Reece il cui potenziale arrivo era stato anticipato nella stagione 1 della serie madre.

Da mesi si parla di una seconda stagione di The Terminal List, che ha riscosso un grande successo su Prime Video, raggiungendo la posizione numero 2 nella classifica Top 10 settimanale, secondo quanto rivelato dai dati Nielsen. Durante le trattative per il rinnovo, Pratt avrebbe suggerito di espandere la serie con un prequel, che ora sta producendo a livello esecutivo attraverso la sua Indivisible Productions insieme a Kitsch.

Secondo le fonti, la produzione esecutiva della serie è affidata anche a DiGilio, che sarà anche showrunner, ai produttori esecutivi di The Terminal List, Carr e Antoine Fuqua, e ai produttori Max Adams, scrittore ed ex-Ranger dell'esercito, e Jared Shaw, l'allenatore di lunga data di Pratt ed ex-Navy SEAL.

Stando ai pochi dettagli disponibili finora, il prequel è descritto come un thriller di spionaggio che segue il viaggio di Ben (Kitsch) da Navy SEAL a operatore paramilitare della CIA, esplorando il vero lato oscuro della guerra e il costo umano che ne deriva.

Pratt riprenderà il ruolo di Star-Lord in Guardiani della Galassia Vol. 3 e vestirà i panni di Mario in The Super Mario Bros. Movie. Sempre per Amazon è stato protagonista del film fantascientifico The Tomorrow War. Alcuni fan vorrebbero Pratt nei panni di Booster Gold per il nuovo DC Universe dell'amico James Gunn.