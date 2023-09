The Terminal List, la serie di Chris Pratt tornerà su Prime Video con un prequel?

Come sappiamo The Terminal list è stata rinnovata per una seconda stagione e per un prequel. Il produttore esecutivo della serie ha dato degli aggiornamenti, in particolare per il prequel.

Parlando con Collider, Antoine Fuqua ha rivelato che il prequel di The Terminal List era in produzione quando gli scioperi di Hollywood hanno bloccato tutto. Ha poi descritto il suo coinvolgimento nella nuova serie, accennando anche al ritorno di Pratt nello show:

“Oh, sì. Siamo stati fortemente coinvolti nel prequel fino allo sciopero. Assolutamente. Sono profondamente coinvolto. Amo quel franchise. Se sarò disponibile, sicuramente dirigerò un episodio. Assolutamente sì. Mi piace The Terminal List, lo adoro. Lo adoro davvero tanto. È quello che voglio fare: probabilmente dirigerò uno o due episodi in cui c'è Chris (Pratt), perché è anche il prequel con Taylor (Kitsch)."

Sembra quindi che gli scioperi abbiano decisamente rallentato la produzione delle nuove stagioni di The Terminal List, ma Fuqua si è dimostrato decisamente determinato a voler proseguire il lavoro.

La serie segue il Capitano di Corvetta James Reece, interpretato da Chris Pratt, che viene messo in pericolo da una cospirazione dopo che il suo gruppo di Navy SEAL subisce un'imboscata durante una missione.

La prima stagione della serie su Rotten Tomatoes ha un indice di gradimento del 40% basato sulle recensioni di 58 critici, con un voto medio di 5,7/10 (qui potete trovare la nostra recensione di The Terminal List prima stagione). Al contrario il pubblico è rimasto piacevolmente sorpreso dalla serie, facendo salire l’indice di gradimento addirittura fino al 94%.