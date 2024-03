The Terminal List, primo sguardo alla serie tv prequel con Chris Pratt

A circa due mesi dall'annuncio di Amazon Prime Video di The Terminal List: Dark Wolf, serie prequel dello show con protagonisti Chris Pratt e Taylor Kitsch, abbiamo la possibilità di dare un primo sguardo al progetto.

Ieri, 13 marzo 2024, Prime Video ha infatti condiviso un paio di foto scattate nel corso del primo giorno sul set (trovate il post in calce all'articolo). Le immagini più che rivelare qualcosa, ci offrono una suggestione, oltre all'utile informazione circa la data di inizio delle riprese. Nella prima fotografia vediamo l'immagine sfocata di Taylor Kitsch, con il canonico ciak rigorosamente in primo piano, che riporta il nome del regista dell'episodio: Frederick E.O. Toye. Kitsch vestirà nuovamente i panni di Ben Edwards, e sarà impegnato anche nel ruolo di produttore esecutivo della serie, insieme (tra gli altri) al co-protagonista Chris Pratt. La seconda foto ritrae proprio quest'ultimo in un momento di pausa.

Tempo addietro si era ipotizzato che la location prescelta per le riprese avrebbe potuto essere il Mozambico: fatto non confermato nè smentito da queste immagini. Ad ogni modo, i fatti narrati in questa nuova stagione si svolgeranno 5 anni prima degli eventi raccontati nella precedente serie, basata sul romanzo omonimo del 2018 di Jack Carr. In questo caso, ad essere adattato sarà il secondo libro della saga, intitolato True Believer: qui Carr descrive nel dettaglio come Edwards sia passato da Navy Seal ad agente della CIA.

La serie è stata creata proprio da Jack Carr al fianco di David DiGilio. Oltre a Tom Hopper e Dar Salim, anche Luke Hemsworth farà parte del cast di The Terminal List: Dark Wolf. Quanto alla data di uscita di The Terminal List: Dark Wolf, essa non è stata ancora annunciata.

