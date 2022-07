The Terminal List: la Stagione 2 con Chris Pratt è già pianificata? Parla lo showrunner

A pochi giorni dall'uscita della prima stagione dello show, ci si chiede già se Prime Video continuerà The Terminal List con Chris Pratt. La serie accoppia il gigante dei media con Pratt per la seconda volta, dopo il film di successo The Tomorrow War, e segna il primo ruolo televisivo di Pratt dopo quello di Andy Dwyer in Parks & Recreation.

Il dramma militare è basato sulla serie di romanzi di Jack Carr, che continuano ad essere pubblicati in fretta e furia. Questo avvantaggia il ruolo degli showrunner e della produzione, perché significa che finché ci sarà interesse, ci saranno altre storie da raccontare con James Reece protagonista.

"Sì, incrociamo le dita. Siamo davvero fortunati: Jack sta scrivendo a un ritmo incredibilmente veloce, un romanzo all'anno", ha dichiarato a ComicBook il produttore esecutivo David DiGilio. "È un po' più veloce di quanto ci mettiamo a realizzare le serie, quindi forse è ancora lontano. Direi di prendersi una piccola pausa. Ma siamo davvero fortunati, e incoraggerei chiunque abbia amato la prima stagione a dare un'occhiata a True Believer. È una lettura incredibile ed è un'ottima traccia per la seconda stagione".

In The Terminal List Chris Pratt interpreta James Reece, un Navy SEAL che, di ritorno da una missione dall'esito disastroso, si convince di essere coinvolto in una misteriosa cospirazione. In particolare, Reece è l'unico sopravvissuto a un attacco nemico contro il suo plotone. Questa condizione fa sorgere diversi dubbi nella mente del soldato, che, una volta tornato a casa, sente crescere dentro di lui il senso di colpa e la paranoia. Difatti, il protagonista è sicuro che dietro tutto ciò ci sia qualcosa di più grande, un complotto di cui è vittima.

Nel frattempo, Chris Pratt e Prime Video torneranno a lavorare insieme in quanto è già stato annunciato il sequel di The Tomorrow War.