The Terminal List, ecco il nuovo trailer dello show di Amazon Prime con Chris Pratt!

Il debutto di The Terminale List è sempre più vicino, con gli 8 episodi della nuova serie di Amazon Prime Video che arriveranno tutti insieme sulla piattaforma il prossimo 1 luglio.

Dopo aver dato un primo sguardo alla serie nel trailer di The Terminal List poco tempo fa, ecco che nella giornata di oggi è stato rilasciato il secondo video promozionale dello show, che vi abbiamo allegato nella notizia.

In The Terminal List Chris Pratt interpreta James Reece, un Navy SEAL che, di ritorno da una missione dall'esito disastroso, si convince di essere coinvolto in una misteriosa cospirazione. In particolare, Reece è l'unico sopravvissuto a un attacco nemico contro il suo plotone. Questa condizione fa sorgere diversi dubbi nella mente del soldato, che, una volta tornato a casa, sente crescere dentro di lui il senso di colpa e la paranoia. Difatti, il protagonista è sicuro che dietro tutto ciò ci sia qualcosa di più grande, un complotto di cui è vittima.

Chris Pratt, che riceverà un cospicuo compenso per ogni episodio di The Terminal List, è negli ultimi anni sempre più sulla cresta dell'onda e la sua fama non sembra voler smettere di crescere. Infatti, la star è stata protagonista di molte grandi produzioni di Hollywood, oltre ad essere lo Star-Lord dei Guardiani nella Galassia nel MCU e Owen Grady nella nuova trilogia di Jurassic Park.

Rimanendo sul tema dinosauri, vi salutiamo con la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, ultimo capitolo della saga uscito da pochissimo nelle sale.