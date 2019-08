The Terror 2: lo showrunner parla dell'uso della lingua giapponese

Grazie al trailer della seconda stagione di The Terror abbiamo scoperto che la serie sarà ambientata in un campo di prigionia americano per i cittadini di origine nipponica. La delicata situazione viene esacerbata dallo showrunner grazie all'uso dei dialoghi non doppiati.

A contribuire alla confusione è presente la differenza tra la prima generazione, denominata Issei, e la seconda, chiamata Nisei, di americani di origine giapponese, Alexander Woo spiega così le discrepanze tra gli Issei e i Nisei: "C'è una differenza generazionale tra i Nisei che sono nati in America e si sentivano molto americani, prima che il loro governo li tradisse e li mettesse nei campi e gli Issei, immigrati che si considerano giapponesi e che parlano tra di loro in giapponese e a volte anche ai loro figli. Volevo che si capisse che Henry e Asako pensano in giapponese, quindi parlano così, mentre Chester pensa in inglese e parla insieme a Amy e Walt in inglese".

Inoltre lo showrunner ha voluto inserire anche personaggi con accenti diversi, indicando così una certa diversità culturale.

Per molti cittadini americani questa serie è molto importante per scoprire un lato spesso nascosto della loro storia, anche George Takei in The Terror ha raccontato la sua esperienza in un campo dove venne rinchiuso da bambino.