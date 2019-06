The Terror 2: il trailer ci porta in un campo d'internamento giapponese

Il network televisivo AMC ha pubblicato il primo trailer della seconda stagione di The Terror, intitolata The Terror: Infamy, ambientata in un campo d'internamento giapponese durante la seconda guerra mondiale.

La serie antologica ha avuto inizio lo scorso anno con la messa in onda della prima stagione, distribuita a livello internazionale da Amazon all'interno della propria piattaforma streaming Prime Video, basata sull'omonimo romanzo di Dan Simmons, che raccontava degli strani e misteriosi avvenimenti svoltisi in prossimità della zona artica, con le due navi Erebus e HMS Terror bloccate nel ghiaccio mentre erano alla ricerca di un passio a nord-ovest.

Questa nuova stagione è invece ambientata negli Stati Uniti degli anni '40, e per la precisione in un campo d'internamento dove vive una comunità giapponese. Il video, dalla durata di un minuto, si apre mostrando i cittadini americani di origine giapponese trasportati all'interno del campo. All'interno di esso iniziano a manifestarsi avvenimenti inquietanti, e le ultime sequenze lasciano intuire alla presenza di un'entità sovrannaturale che perseguiterà i personaggi.

La serie è composta da dieci episodi e il cast principale vede la presenza di Derek Mio, Cristina Rodlo, Kiki Sukezane, Shingo Usami, Miki Ishikawa e Naoko Mori. Sarà presente anche George Takei in The Terror: Infamy, attore che realmente vissuto quel periodo storico, come dimostrano le sue dichiarazioni sulla drammatica esperienza nei campi di concentramento. Torna anche Ridley Scott nel ruolo di produttore esecutivo, mentre l'uscita è prevista per il 12 agosto.

Per poter visionare il video vi rimandiamo al link della fonte in calce all'articolo