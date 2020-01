The Terror: AMC ha diverse idee per la terza stagione

AMC ha in serbo diverse idee che potrebbero essere la base per la realizzazione della terza stagione di The Terror, serie antologica che in Italia è inserita nella piattaforma streaming di Amazon Prime Video. Il network sta valutando come procedere nell'evoluzione di uno degli show più apprezzati da critica e pubblico negli ultimi anni.

La prima stagione di The Terror, basata sul romanzo di Dan Simmons e trasmessa nel 2018, è ambientata su due velieri dell'epoca vittoriana, condannati ad un destino crudele sulla rotta alla ricerca del passaggio a nord-ovest.

La seconda stagione, The Terror: Infamy, presentata in anteprima lo scorso agosto, si concentra su una forza maligna e mutevole che si ritrova all'interno di un campo di prigionia giapponese.



Sarah Barnett, presidente di AMC Networks Entertainment Group e AMC Studios, ha dichiarato a Deadline:"Adoro il concetto di storico e horror. L'horror è un modo metaforico così brillante di parlare dell'essere umano e delle varie emozioni che proviamo, è meraviglioso. Quindi, ambientarlo in momenti storici che concentrano grande interesse, come il passaggio a nord-ovest o i campi d'internamento è davvero interessante. Sono curiosa di sapere come possiamo continuare nel franchise e vedere come funziona. Non vogliamo solo continuare a fare la stessa cosa, sarebbe una terza stagione".

La prima stagione è stata sviluppata da David Kaiganich mentre la seconda da Alexander Woo e Max Borenstein.

Lo showrunner ha parlato dell'uso della lingua giapponese nella seconda stagione della serie. Il trailer di The Terror 2 introduce sin da subito nel contesto di un campo d'internamento.