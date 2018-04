The Terror: i clienti Amazon Prime possono vedere gli ultimi episodi prima degli USA

I clienti Amazon Prime in Italia possono vedere gli ultimi episodi della serie thriller The Terror prima della messa in onda in USA. Mentre negli Stati Uniti il quarto episodio è andato in onda lo scorso lunedì, tutti i 10 episodi sono da ora disponibili su Prime Video in Italia.

I clienti Prime possono guardare The Terror sia in versione originale sia doppiato in Italiano.



La serie è basata sul romanzo bestseller del noto autore Dan Simmons. Nel cast Ciarán Hinds, Tobias Menzies e Jared Harris. The Terror narra le vicende di un equipaggio della Royal Navy alla ricerca del passaggio a Nord Ovest. Condizioni precarie, risorse limitate e la speranza che piano piano lascia spazio alla paura per l’ignoto, condannano l’equipaggio ad un tragico destino.



