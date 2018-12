The Terror: Cristina Rodlo si unisce al cast della seconda stagione

Continua a prendere forma il cast della seconda stagione di The Terror, serie antologica prodotta da AMC e che ha ottenuto un grande riscontro in termini di ascolti. Questa volta tocca a Cristina Rodlo, ingaggiata per interpretare un personaggio di nome Luz.

Il suo ruolo ricorrente sarà quello di una giovane studente di infermieristica che dovrà affrontare decisioni difficili all'interno della sua vita professionale e privata. L'attrice parteciperà anche all'attesissima serie Amazon Too Old To Die Young, scritta e diretta da Nicolas Winding Refn.

Il nuovo arco narrativo dello show sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e coinvolgerà un temibile spettro che minaccia la comunità nippo-americana dalla propria casa nel sud della California fino all’interno dei campi di concentramento nella Guerra del Pacifico.

La seconda stagione di The Terror, prodotta ancora una volta da Ridley Scott, sarà composta da dieci episodi e debutterà nel corso del 2019 sulla nota emittente americana. Tra i protagonisti già annunciati figura Derek Mio nei panni di Chester Nakayama, figlio di giapponesi immigrati che sogna di abbandonare la sua terra natale per arruolarsi nell'esercito.

Vi ricordiamo che la prima è stata distribuita a livello internazionale da Amazon Prime Video e, basandosi sul romanzo bestseller di Dan Simmons, ha narrato le vicende di un equipaggio della Royal Navy alla ricerca del passaggio a Nord Ovest.