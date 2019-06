The Terror: George Takei racconta la sua esperienza nei campi di concentramento USA

Nel corso del panel organizzato all'ATX Festival è stato presentato in anteprima assoluta il primo episodio della seconda stagione di The Terror, la serie antologica di AMC che avrà per protagonista anche George Takei.

La seconda mandata di episodi della serie sarà ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, e si concentrerà su un'entità maligna che minaccia una piccola comunità giapponese che vive nel sud della California, anche quando gli abitanti vengono internati nei campi durante il conflitto bellico nel Pacifico. Composta sempre da 10 episodi, la stagione avrà nel suo cast anche Takei, che oltre a figurare come attore ha ricoperto anche il ruolo di consulente della produzione; nel corso dell'evento pubblico, l'attore ha condiviso la sua connessione personale allo show, essendo stato imprigionato da bambino in un campo di concentramento per nippo-americani all'epoca della Seconda Guerra Mondiale.

"Considero questo capitolo della storia americana, l'imprigionamento dei nippo-americani semplicemente perché venivamo accostati alla gente che aveva bombardato Pearl Harbor, un capitolo molto importante nella storia americana ed è la mia missione di vita far ridestrare questa consapevolezza". Condividendo alcuni passagi della sua esperienza, vissuta sulla propria pelle quando Takei aveva 5 anni e protrattasi fino agli 8 anni, l'attore l'ha definita una "esperienza di scoperta", essendo stato mandato in Arkansas, che all'epoca era percepito come una terra quasi "esotica".

"E' stato quando ero teenager che sono diventato sempre più curioso circa il nostro imprigionamento e cominciai a leggere assiduamente sull'argomento per imparare tutto ciò che potevo, ma sui libri di storia non trovavo nulla". L'attore quindi si rivolse spesso al padre per ricostruire gli eventi: "E' stato l'unico che ha condiviso la sua esperienza, il suo dolore, la sua angoscia".

The Terror è distribuita a livello internazionale da AMC Studios e Amazon Prime Video. Ridley Scott è fra i produttori dello show. La stagione è co-creata e prodotta da Alexander Woo - showrunner - e Max Borenstein. La prima stagione di The Terror si è ispirata alla reale storia del pericolo viaggio d'esplorazione artica della Royal Navy nel 1847.

The Terror: Infamy debutterà su AMC il 12 agosto 2019.