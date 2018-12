The Terror: nel cast della seconda stagione anche George Takei

AMC ha annunciato che George Takei, volto noto di Star Trek, si è ufficialmente unito al cast della seconda stagione di The Terror, per la quale lavorerà anche in qualità di consulente. Insieme a Takei sono entrati ufficialmente nel progetto seriale anche Kiki Sukezane, Derek Milo, Miki Ishikawa, Shingo Usami e Naoko Mori.

La seconda stagione della serie antologica The Terror sarà ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, e si concentrerà su un'entità maligna che minaccia una piccola comunità giapponese che vive nel sud della California, anche quando gli abitanti vengono internati nei campi durante il conflitto bellico nel Pacifico.

Il prossimo ciclo di dieci episodi dovrebbe essere trasmesso su AMC nel 2019, con la produzione pronta a partire a Vancouver nel mese di gennaio.

The Terror è distribuita a livello internazionale da AMC Studios e Amazon Prime Video. Ridley Scott è fra i produttori dello show. La stagione è co-creata e prodotta da Alexander Woo - showrunner - e Max Borenstein.

La prima stagione di The Terror si è ispirata alla reale storia del pericolo viaggio d'esplorazione artica della Royal Navy nel 1847, con le due navi Erebus e Terror in cerca del passaggio a nord-ovest, con gli uomini dell'equipaggio bloccati per mesi dalle condizioni climatiche e da strane presenze e avvenimenti.

Nel cast della prima serie Jared Harris e Ciarán Hinds.