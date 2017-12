The Terror: primo teaser trailer per la serie prodotta da Ridley Scott

AMC ha diffuso in streaming il primo teaser trailer ufficiale di, serie antologica di stampo thriller-horror prodotta tra gli altri da

Il progetto si basa sull'omonimo romanzo del 2007 scritto dall'autore statunitense Dan Simmons e edito in Italia con il titolo La scomparsa dell'Erebus nel 2008.

The Terror è ambientata nel lontano 1847, quando una spedizione della Royal Navy inizia l'ardua ricerca del Passaggio a Nordovest. Ma, dopo essere rimasti bloccati nei ghiacci, gli equipaggi delle navi vengono attaccati da un misterioso e terribile predatore che getterà i protagonisti in un inquietante gioco di disperazione e di lotta per la sopravvivenza.

Alla sceneggiatura degli episodi della prima stagione, dieci in totale, troviamo David Kajganich e Soo Hugh, mentre alla produzione esecutiva troviamo Ridley Scott, David W. Zucker, Alexandra Milchan, Scott Lambert e Guymon Casady.

Del ricco cast fanno parte Jared Harris (The Crown, Mad Men) nei panni del Capitano Francis Crozier; Tobias Menzies (Outlander) in quelli del Capitano James Fitzjames; Ciarán Hinds (Game of Thrones) è Sir John Franklin; Paul Ready (Cuffs) è Dr. Henry Goodsir; Adam Nagaitis (Suffragette) è Cornelius Hickey; Nive Nielsen (The New World) è Lady Silence; Ian Hart (Neverland) è Thomas Blanky e Trystan Gravelle (Mr. Selfridge) è Henry Collins.

The Terror debutterà su AMC con una premiere di due ore il 26 marzo 2018.