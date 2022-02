The Thing About Pam, guardate le foto e il trailer della serie NBC con Renée Zellweger

L'attrice due volte vincitrice di un Premio Oscar Renée Zellweger è Pam Hupp nella nuova serie di NBC The Thing About Pam, di cui vediamo quest'oggi le prime immagini ufficiali e un trailer promozionale.

Renée Zelwweger torna sullo schermo, questa volta quello televisivo, per regalarci un'altra grande performance.

L'attrice di Judy sarà produttrice e protagonista di The Thing About Pam, il nuovo crime drama che andrà in onda dall'8 marzo sul network americano NBC.

Basato su fatti realmente accaduti ed esaminati anche in diversi episodi di Dateline NBC e nel podcast The Thing About Pam, uno dei più scaricati di Apple Podcast, lo show è incentrato sull'omicidio di Betsy Faria, impiegata assicurativa per State Farm, per cui fu inizialmente incarcerato il marito Russ.

In seguito, tuttavia, Russ verrà esonerato, e un diabolico schema che coinvolge Pam Hupp (Zellweger) verrà svelato.

Nel cast di The Thing About Pam troviamo anche l'attore di Jupiter's Legacy Josh Duhamel, Judy Greer, Katy Mixon, Sean Bridgers, Glenn Fleshler, Gideon Adlon, e Suanne Spok.

In testa alla notizia potete dare un'occhiata al primo trailer ufficiale, mentre nella nostra gallery troverete delle immagini con tutti i protagonisti della serie.

Non sappiamo se e quando The Thing About Pam arriverà in Italia, o quale canale o piattaforma ne acquisirà i diritti.