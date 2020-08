The Third Day, l'inquietante full trailer della serie con Jude Law e Naomie Harris

Sky Studios e HBO presentano il nuovo full trailer di The Third Day, l'innovativo mystery drama con protagonisti Jude Law e Naomi Harris. Vediamolo insieme.

Frutto di una co-produzione tra Sky e HBO, e creata da Felix Barrett e Dennis Kelly, The Third Day è una serie composta da sei episodi e divisa in due parti, catalogate come Estate e Inverno.

Summer segue le vicende di Sam (Jude Law), "un uomo attirato dal fascino di una misteriosa isola vcino la costa inglese, dove incontrerà un gruppo di isolani intenti a preservare le loro tradizioni a ogni costo. Ma presto Sam si ritroverà impossibilitato a lasciare il tanto idillico quanto pericolosamente affascinante mondo che ha scoperto, e i rituali segreti dei suoi abitanti lo porteranno ad affrontare esperienze traumatiche provenienti dal suo passato, finora rimaste sepolte, ma distorte dalle lenti del presente".

Winter vedrà invece come protagonista Helen (Naomie Harris), "una straniera piuttosto determinata che arriverà sull'isola in cerca di risposte, ma il cui arrivo precipiterà la situazione e farà avvicinare la battaglia che deciderà il destino del luogo stesso, mentre la linea che separa realtà e fantasia si assottiglierà sempre di più".

Il full trailer della serie è ora disponibile, e lo trovate anche qui in testa alla notizia.

The Third Day uscirà il prossimo 14 settembre negli Stati Uniti.