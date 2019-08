The Third Day: John Dagleish si unisce al cast del mistery drama co-prodotto da HBO e Sky

Continua ad arricchirsi il cast di The Third Day, la miniserie mistery drama co-prodotta da HBO e Sky che avrà Jude Law come protagonista. L'ultima aggiunta, segnalata da Deadline è John Dagleish, comparso di recente in Mary Poppins Returns e Christopher Robin.

L'annuncio segue a ruota quello dell'ingresso di Naomie Harris (Skyfall, Pirati dei Caraibi: Ai confine del Mondo) nel già nutrito cast che tra gli altri vede anche la presenza di Emily Watson, Katherine Waterston e Paddy Considine.



John Dagleish è un attore britannico conosciuto soprattutto per i suoi lavori a teatro e ha vinto il Premio Laurence Olivier per la performance migliore in un Musical grazie al suo ruolo in Sunny Afternoon. Tra i suoi progetti futuri, segnaliamo Judy, dove affiancherà Renée Zellweger, e The Gentleman, il film di Guy Ritchie in uscita nel 2020 con Matthew McConaughey e Colin Farrell.



The Third Day è stata creata da Felix Barrett e Dennis Kelly, l'ideatore di Utopia. Gli episodi saranno sei e saranno divisi in due gruppi: Estate e Inverno. Alla regia ci sarà il premio BAFTA Marc Munden, che ha collaborato con Kelly proprio per la serie britannica chiusa anticipatamente alla fine della seconda stagione e si occuperà della prima parte. La seconda, invece, vedrà alla regia Philippa Lowthorpe, che ha diretto due episodi della seconda stagione di The Crown.



In Estate seguiremo le vicende di Sam (Jude Law) che giunge su un'isola misteriosa della costa britannica dove incontra un gruppo di isolani che cercano di preservare le proprie tradizioni a tutti i costi. In Inverno, invece, la protagonista sarà Helen (Naomie Harris), che arriverà sulla stessa isola cercando alcune risposte che la porteranno a una difficile battaglia per decidere il proprio destino.