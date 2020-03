The Third Day: Jude Law intrappolato nel primo trailer della serie HBO

HBO ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Third Day, serie limitata che rinnova la collaborazione, a quanto pare fruttuosa, tra la rete via cavo a pagamento americana e Jude Law, dopo il successo ottenuto da The Young Pope e la successiva The New Pope firmate da Paolo Sorrentino.

Nel filmato vediamo l'arrivo di Sam (Jude Law) su una misteriosa isola i cui abitanti sembrano inizialmente molto gentili e cordiali con lui; improvvisamente, come avvisato dalla popolazione, la strada che collega l'isola alla terraferma viene sommersa intrappolando Sam con i suoi nuovi "amici"; in questo lasso di tempo, il protagonista scoprirà che qualcosa di molto misterioso e sinistro accade nell'isola.

Come già accennato in precedenza, in The Third Day il pubblico non sarà solo spettatore, ma parte della serie. Lo show sarà diviso in due parti distinte, che racconteranno l'arrivo sull'isola di due personaggi in due periodi di tempo distinti, e lo spettatore potrà intervenire sulle storyline dei personaggi a quanto pare; La prima parte si chiama "Summer" e vedrà protagonista Law nel ruolo di Sam; nella seconda parte il pubblico parteciperà attivamente alla serie assistendo ad una messa in scena dal vivo: i ciak saranno girati all'interno di un teatro e, visto il numero limitato di posti, sarà possibile assistervi anche tramite eventi online. Questa seconda parte sarà "Winter": seguiremo le vicende di Helen (Naomie Harris), che dopo il suo arrivo sull'isola precedentemente raggiunta da Law dovrà mettersi in gioco e scegliere il proprio destino.

Cameron Roach, direttore della sezione Drama per i Sky Studios, ha dichiarato: "The Third Day è una serie fantasiosa e davvero innovativa. L'approccio unico alla narrazione è rivoluzionario e siamo davvero orgogliosi di poter condividere l'inarrestabile visione voluta da Dennis e Felix [sceneggiatori] con il nostro pubblico e di invitarli a partecipare allo spettacolo in un modo rivoluzionario."

Nel ricco cast, oltre a Jude Law, troviamo anche Naomie Harris, Katherine Waterstone, Emily Watson, Paddy Considine e la giovanissima Freya Allan, già vista nella prima stagione di The Witcher.

The Third Day esordirà su HBO l'11 maggio 2020.