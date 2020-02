The Third Day di Jude Law sarà la prima serie TV totalmente immersiva e con eventi live

Oggi, dove la visione IMAX, la relata aumentata e quella virtuale e speciali sensori si uniscono e inter-scambiano per darci la più completa delle esperienze visive, il prossimo inevitabile passo e quello di rendere il pubblico non solo spettatore, ma parte della serie: ecco l'obiettivo, e l'innovazione, di The Third Day con protagonista Jude Law.

Poche ore fa Sky ha rivelato i dettagli dell'evento pienamente immersivo che avrà sede a Londra e con il quale la serie TV aprirà le porte a tutto il mondo: l'emittente descrive il progetto come "il primo dramma televisivo al mondo con un innovativo evento live messo in scena come parte della serie".

Lo show racconterà tre storie indipendenti eppure strettamente legate, due delle quali saranno presentate nei sei episodi della stagione, mentre la terza avrà luogo durante un evento nel Regno Unito.

La prima parte si chiama "Summer" e vedrà protagonista Law nel ruolo di Sam, misteriosamente attratto da un'isola deserta al largo della costa britannica: su di essa conoscerà la piccola comunità che la abita e scoprirà l'importanza di preservare le proprie tradizioni ad ogni costo.

Nella seconda parte il pubblico parteciperà attivamente alla serie assistendo ad una messa in scena dal vivo: i ciak saranno girati all'interno di un teatro e, visto il numero limitato di posti, sarà possibile assistervi anche tramite eventi online.



A concludere lo show ci sarà "Winter", raccontato in ben tre episodi: seguiremo le vicende di Helen, un determinato giovane che dopo il suo arrivo sull'isola precedentemente raggiunta da Law dovrà mettersi in gioco e scegliere il proprio destino.



Cameron Roach, direttore della sezione Drama per i Sky Studios, ha dichiarato: "The Third Day è una serie fantasiosa e davvero innovativa. L'approccio unico alla narrazione è rivoluzionario e siamo davvero orgogliosi di poter condividere l'inarrestabile visione voluta da Dennis e Felix [sceneggiatori] con il nostro pubblico e di invitarli a partecipare allo spettacolo in un modo rivoluzionario."



La serie sarà anche il primo progetto dalla nuova casa di produzione Sky Studios, e, per altri dettagli, scoprite chi affiancherà Jude Law nella produzione.