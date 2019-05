The Tick, Amazon Prime Video cancella la serie con Peter Serafinowicz dopo due stagioni

Alla fine The Tick non ce l'ha fatta: la serie superhero-comedy creata da Ben Edlund non è stata rinnovata per una terza stagione da Amazon Prime Video, che ha deciso di cancellare il progetto dopo due anni non così brillanti in termini di "visioni" per l'eroe vestito da zecca.

A dare il triste annuncio per tutti i fan è stato proprio Edlund, che ha condiviso il seguente tweet (lo trovate in calce): "Sono estremamente dispiaciuto nell'informarvi che Amazon ha deciso di non procedere oltre con The Tick. Non temo di dire che amo davvero questo show, il suo cast, la sua storia e anche il messaggio che vuole trasmettere. Il destino chiede ora a me e ai miei compatrioti di cercare una nuova casa per questa serie".



Edlund è anche il creatore del fumetto da cui è tratta la serie, che segue le gesta di un invulnerabile supereroe interpretato da Peter Serafinowicz che combatte il crimine a The City vestito come un enorme zecca blu. Nella sua missione è affiancato da Arthur Everest (Griffin Newman), normalissimo essere umano vestito da falena che funge in sostanza da sidkick di The Tick, l'aiuto insetto se vogliamo.



A livello critico, la serie è comunque stata ben accolta: la prima stagione ha ricevuto uno score del 90% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, mentre la seconda ha raggiunto il 100%. Purtroppo il pubblico non ha ben sostenuto il progetto, che adesso - come suggerisce Edlund - proverà a trovare una nuova casa.