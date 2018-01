The Tick, annunciata la seconda stagione della serie originale Amazon

Dopo una prima metà di stagione divertente e scoppiettante,ha deciso di accontentare i fan e rinnovare, una serie originale basata sull'omonimo supereroe dei fumetti.

A darne l'annuncio è stata, in data odierna, Sharon Yguado, presidente delle serie targate Amazon Studios, che ha così dichiarato: "Ben ha creato un fumetto strepitoso, mentre Peter e Griffin sono riusciti a dare vita ad un adattamento seriale incredibile. Non vediamo l'ora di continuare a collaborare con loro e dare ai nostri fan ancora più materiale tratto dall'universo di questo simpatico personaggio".

Le riprese della nuova stagione partiranno nel corso dell'anno ed il lancio è previsto per gli inizi del 2019, sempre sulla nota piattaforma in streaming. Casting aggiuntivi verranno annunciati nei mesi a venire.

The Tick, basato sui fumetti degli anni '80 di Ben Edlund, segue le avventure di un invulnerabile supereroe, The Tick, le cui buffonate prendono in giro il mondo dei fumetti. Il cast dello show include Peter Serafinowicz, Griffin Newman, Jackie Earle Haley, Valorie Curry, Brendan Hines, Yara Martinez, Scott Speiser, Michael Cerveris, John Pirkis e Alan Tudyk.

La prima parte della stagione è attualmente disponibile su Amazon Prime Video, mentre la seconda debutterà il 23 febbraio con i restanti sei episodi.