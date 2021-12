The Time Traveler's Wife: arrivano le prime immagini della nuova serie targata HBO

La HBO sta lavorando a un adattamento del romanzo The Time Traveler's Wife, di Audrey Niffenegger, la cui serie TV arriverà nel 2022. In realtà il libro era già approdato sullo schermo nel 2009, con il film intitolato in italiano Un Amore All'improvviso, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione. Adesso arrivano delle prime immagini del nuovo show.

A pubblicare le foto in questione è stato il produttore televisivo Steven Moffat, con Entertainment Weekly. Come da lui raccontato, la forza di questo show è che "utilizza il prisma del viaggio nel tempo per riorganizzare brillantemente i dettagli di una storia d'amore ordinaria". Infatti la vicenda vede come protagonista la giovane artista Clare, che incontra e si innamora di Henry, un uomo che soffre di una malattia genetica che lo porta a viaggiare nel tempo random. Seguiremo dunque la loro vita insieme, mentre Henry si muove nel tempo e appare a Clare sia nella sua infanzia che nella sua vecchiaia. Una storia sicuramente molto particolare.

Il produttore ovviamente non è estraneo a trame che utilizzano l'espediente dei viaggi nel tempo. Infatti Moffat ha lavorato a Doctor Who, per cui ha scritto dal 2006 al 2017. "Spesso creiamo storie d'amore tragiche e parliamo di divorzi e tutti riportiamo la storia di come quelle persone si sono incontrate per la prima volta. Queste sono le cose che la fiction tende a preferire. Ma ciò di cui non scriviamo mai è uno dei fenomeni più comuni nella storia umana: il matrimonio perfettamente felice". Ha poi aggiunto che apprezza molto le storie non lineari. Lo show sarà composto da sei episodi diretti da David Nutter, e vedrà nel cast Rose Leslie e Theo James.

The Time Traveler's Wife parte da premesse sicuramente molto interessanti. Intanto possiamo dare un'occhiata alle prime immagini dalla serie, che troverete in fondo all'articolo!