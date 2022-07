The Time Traveler's Wife: cancellato lo show HBO con Rose Leslie dopo una sola stagione

The Time Traveler's Wife, tratta dall’omonimo romanzo di Audrey Niffenegger e già trasposto nel film Un amore all’improvviso, con protagonisti Rose Leslie e Theo James, è stata ufficialmente cancellata da HBO dopo una sola stagione.

"Sebbene la HBO non andrà avanti con una seconda stagione di The Time Traveller's Wife, è stato un nostro privilegio collaborare con i maestri narratori Steven Moffat e David Nutter", ha detto a Deadline una portavoce della HBO. “Siamo così grati per la loro passione, il duro lavoro e la cura nell'adattare questo amato libro. Ringraziamo anche Theo e Rose, e il resto del nostro brillante cast per le loro sincere esibizioni, che hanno completamente affascinato il pubblico."

Presentata in anteprima il 15 maggio, lo show si è concluso lo scorso 19 giugno. Per quanto riguarda l'Italia, The Time Traveller's Wife è arrivata su Sky ed è disponibile per lo streaming.

La storia ruota intorno a Clare Abshire, che all'età di sei anni incontra Henry DeTamble, il futuro amore della sua vita. Letteralmente, in quanto Henry soffre di una condizione genetica che lo fa viaggiare nel tempo, incontrollabilmente e imprevedibilmente. Quattordici anni dopo il loro primo incontro, una giovane Claire rincontra Henry nella biblioteca dove lavora e si fa avanti, sostenendo non solo di averlo conosciuto, ma di essere la sua futura moglie. Tra i due nasce una relazione tanto magica quanto complicata: amore e perdita si intrecciano, in una storia che sfida le leggi del tempo.

Per chi se lo fosse perso, vi lasciamo con il trailer di The Time Traveller's Wife.