The Time Traveler's Wife, Rose Leslie protagonista insieme a Theo James della serie HBO

Rose Leslie, indimenticabile Ygritte in Game of Thrones e moglie di Kit Harrington,apparirà al fianco di Theo James nel nuovo adattamento del romanzo di fantascienza di Audrey Niffenegger intitolato The Time Traveller's Wife.

Steven Moffat, sceneggiatore di Doctor Who e Sherlock tra gli altri, è pronto a dare vita alla nuova versione, che è in sviluppo per HBO dal 2018.



Leslie interpreterà Clare Abshire, una giovane donna testarda che ha nascosto un segreto per gran parte della sua vita: ha un amico immaginario. Da quando aveva 6 anni, Clare è stata visitata da un misterioso sconosciuto di nome Henry DeTamble nel bosco dietro casa sua. A volte sembrava un ragazzino, e altre volte sembrava un vecchio. Qualunque fosse l'età, però, è sempre stato simpatico e gentile. Con il passare dei decenni, Clare scopre che Henry (Theo James) è reale e che è un involontario viaggiatore del tempo.



Inoltre, è qualcuno che era sempre destinata a incontrare a un certo punto della sua vita e di cui si innamorò, semplicemente non lo sapeva finché un giorno non si sono imbattuti l'un l'altro nella realtà di Clare.



Nel 2009, Rachel McAdams ed Eric Bana sono stati protagonisti di una versione cinematografica della stessa storia, il film è uscito in Italia con il titolo Un amore all'improvviso diretto dal regista tedesco Robert Schwentke.



Rose Leslie è appena diventata mamma e ha confessato di aver combinato un disastro con i capelli di Kit Harrington, il marito che ha conosciuto sul set di Game Of Thrones.