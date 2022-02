The Time Traveler's Wife, un primo sguardo alla serie HBO: ecco quando uscirà

Tra le nuove proposte di HBO per la prossima stagione televisiva ci sarà anche The Time Traveler's Wife con Theo James e Rose Leslie. Scopriamo quando arriverà sugli schermi e diamo un primo sguardo alla serie grazie alle immagini ufficiali condivise quest'oggi ai TCA.

"Adoro le storie sui viaggi nel tempo, come suggerisce anche la mia carriera" ha affermato Steven Moffat, produttore e showrunner della serie, che tutti conoscono soprattutto per il suo contributo alla storia televisiva della serie BBC Doctor Who, e che adesso si cimenterà nell'adattamento del libro di Audrey Niffenegger per HBO che arriverà a primavera sugli schermi americani.

"Ciò che è davvero entusiasmante dell'interazione tra i viaggi nel tempo e la storia d'amore qui è che riesce a rendere un fenomeno comune come un matrimonio felice di nuovo interessante. Perché le love story o i film d'amore tendono a concludersi una volta arrivati all'altare. Non vediamo mai i protagonisti vivere per sempre felici e contenti perché fa più effetto così" spiega Moffat "Ma incasinando tutto, e ricordando costantemente che l'amore è inestricabilmente legato alla perdita (che è un pensiero davvero allegro, non trovate?), rendi un fenomeno comune una tragedia che richiede attenzione, e di nuovo elettrizzante".

The Time Traveler’s Wife vedrà Rose Leslie nei panni della protagonista Clare Abshire e Theo James in quelli del marito Henry DeTamble.

"Credo che Steven Moffat abbia un gusto impeccabile, ed è davvero meraviglioso imparare da lui, ma devo dirvi che dopo aver letto le prime 23 pagine c'era solo una rossa che avevo in mente per il ruolo, e ci avevo già lavorato in precedenza" ha rivelato David Nutter, regista della serie, riferendosi ovviamente a Rose Leslie e alla sua partecipazione a Game of Thrones (di cui Nutter ha diretto vari episodi incluso il pilot).

Per Theo James, invece, Nutter ha rivelato di averlo visto nella serie di CBS Golden Boy e di averlo avuto sempre in mente da allora, così quando il ruolo di Henry si è presentato, ha subito pensato "È perfetto".

Attendiamo ancora aggiornamenti sull'uscita italiana di The Time Traveler's Wife, ma nel frattempo, godetevi le nuove immagini ufficiali dello show che trovate nella nostra gallery.