The Time Traveler's Wife, il teaser della serie HBO con Rose Leslie e Theo James

"Non è un superpotere, è tutto ciò che non va in me" spiega il protagonista interpretato da Theo James nel trailer di The Time Traveler's Wife, la serie HBO che debutterà a maggio 2022. Nello show James è Henry DeTamble, un uomo costretto a viaggiare perennemente nel tempo, al suo fianco la moglie Clare Abshire, interpretata da Rose Leslie.

Qualche mese fa avevamo visto le prime immagini di The Time Traveler's Wife pubblicate in esclusiva da Entertainment Weekly, insieme a un'intervista al produttore esecutivo Steven Moffat, che ha rivelato che il punto di forza della serie è che "utilizza il prisma del viaggio nel tempo per riorganizzare brillantemente i dettagli di una storia d'amore ordinaria".

"Ho sposato un viaggiatore del tempo. E' complicato" spiega Clare durante una sorta di confessionale, dopo che Henry è scomparso nuovamente, in un costante viaggio nel tempo che non riesce a controllare, lasciandola sola ancora una volta.

"Adoro le storie sui viaggi nel tempo, come suggerisce anche la mia carriera" aveva dichiarato lo Steven Moffat recentemente. Con la sua lunga attività da autore e showrunner di Doctor Who, Moffat mette a frutto la sua esperienza nell'ambito dei viaggi nel tempo nei 6 episodi di The Time Traveler's Wife, adattamento dell'omonimo bestseller di Audrey Niffenegger, che aveva già dato vita al film del 2009 Un amore all'improvviso con Eric Bana e Rachel McAdams.

"Ciò che è davvero entusiasmante dell'intersezione tra i viaggi nel tempo e la storia d'amore, è che riesce a rendere nuovamente interessante un fenomeno comune come un matrimonio felice" ha aggiunto lo showrunner. "I film romantici tendono a concludersi una volta arrivati all'altare" ha proseguito, spiegando che in questo caso "incasinando un po' tutto e ricordando costantemente agli spettatori che l'amore è indissolubilmente legato alla perdita" si può trasformare una comune vicenda matrimoniale in una storia emozionante.

Nelle scorse settimane abbiamo visto le nuove foto dei protagonisti di The Time Traveler's Wife, la serie che debutterà su HBO e in streaming su HBO Max a maggio 2022.