The Tonight Show Starring Jimmy Fallon rinnovato per altri 5 anni da NBC

L'emittente americana NBC ha annunciato poche ore fa di aver rinnovato per altri cinque anni il talk show televisivo The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Jimmy Fallon continuerà a essere il mattatore della programmazione serale americana per altri 5 anni.

La notizia è stata annunciata quest'oggi durante gli upfront di NBCUniversal, anche se l'accordo pare sia stato raggiunto diverso tempo fa.

Sebbene negli ultimi tempi il Tonight Show si sia trovato leggermente indietro rispetto ai competitor di CBS e ABC, The Late Show with Stephen Colbert e Jimmy Kimmel Live!, un rinnovo del programma non era mai stato in dubbio, essendo ormai parte integrante non solo della programmazione del canale, ma anche della cultura americana.

La genesi del Tonight Show risale infatti al lontano 1954, quando debuttò con Steve Allen al timone. Nel corso degli anni si sono susseguiti altri quattro conduttori, Jack Paar (1957–1962), Johnny Carson (1962–1992), Jay Leno (1992–2009, 2010–2014) e Conan O'Brien (2009–2010), fino all'arrivo di Jimmy Fallon nel 2014.

Celebri sono gli sketch musicali della band di casa (Jimmy &) The Roots, come anche quelli comici, a partire dalla serie Ew!, che vede ogni volta degli ospiti diversi ad accompagnare Fallon nei panni di Sara (S-A-R-A senza H). E se parliamo di accoppiate storiche come possono esserlo ad esempio i nemici-amici Matt Damon e Jimmy Kimmel, il Tonight Show non è certo da meno, con il duo Justin Timberlake e Jimmy Fallon.

Non ci resta dunque che goderci questi altri cinque anni di musica, risate e intrattenimento con il Tonight Show Starring Jimmy Fallon.