Jamie Dornan, la star di Cinquanta Sfumature nel trailer di The Tourist

Nuova avventura televisiva per Jamie Dornan, dopo il successo della serie The Fall negli anni passati. La star della trilogia di Cinquanta Sfumature è il protagonista di The Tourist, la nuova serie prodotta da BBC e Two Brothers Pictures, che in passato si è occupata dell'acclamato show di Phoebe Waller-Bridge, Fleabag.

In The Tourist, Jamie Dornan interpreta un uomo inglese che si trova in viaggio nel cuore dell'Australia e che viene inseguito da un enorme camion cisterna che tenta in tutti i modi di farlo uscire di strada. L'inseguimento si consuma nel deserto finché l'uomo non si risveglia in ospedale, ferito ma vivo. Tuttavia egli non ricorda chi sia e con il passato che lo bracca, il protagonista sarà costretto a tornare nell'entroterra australiano per trovare le riposte che cerca.



La serie è costituita da sei episodi ed è firmata dalla penna di Harry e Jack Williams. Negli USA lo show sarà disponibile nel 2022 grazie a HBO Max.

Nel cast di The Tourist, oltre a Jamie Dornan, anche Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin, Ólafur Darri Ólafsson e Alex Dimitriades. Su Everyeye trovate il nostro speciale su Jamie Dornan, pubblicato qualche anno fa.



Inizialmente era stato scelto per un ruolo anche Hugo Weaving, costretto a lasciare il progetto per problemi di agenda e sostituito da Damon Herriman.



Jamie Dornan ha dichiarato di non vergognarsi di Cinquanta Sfumature, trilogia che ha contribuito a cambiargli per sempre la vita.