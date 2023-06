The Truman Show, Andrew Niccol svela la terrificante trama di una possibile serie sequel

The Truman Show, film ormai divenuto cult con un fantastico Jim Carrey in uno dei suoi primi ruoli drammatici da protagonista, ha da poco compiuto i fatidici 25 anni, così in una recente intervista lo sceneggiatore del film, Andrew Niccol, ha ricordato quando propose l'idea di adattare il film in forma di musical o di realizzarne una serie TV.

Cosa sia successo dopo che Truman ha lasciato l'isola di Seahaven rimane un mistero alla fine del film, ma forse alla fine riusciremo a scoprirlo. In un'intervista a Screen Rant, lo scrittore candidato all'Oscar ha parlato del classico della fantascienza diretto da Peter Weir e di cui ricorre il 25° anniversario. Dato che il consumo di intrattenimento da parte degli spettatori, in particolare di reality show, è sempre più diffuso, Niccol ha rivelato la sua idea sull'eventuale continuazione del film, che è tanto avvincente quanto terrificante.

"Si è parlato di fare un musical - che ci crediate o no - o una serie. Quando si tratta di una forma d'arte diversa, non credo che questo tolga nulla all'originale. Nella mia versione di una serie, ho pensato che sarebbe stato divertente, se dopo che Truman ha attraversato gli studi, il pubblico avesse chiesto a gran voce di continuare il reality (cosa che si percepisce alla fine del film). Immagino che ci sarebbe una rete con più canali che hanno tutti come protagonista un soggetto nato nello show".

Curiosamente, la prima regia di Niccol ha compiuto anch'essa 25 anni lo scorso anno; su queste pagine potete leggere la recensione di Gattaca.

Niccol intende continuare il film allontanandosi completamente dalla storia di Truman. Invece, ha suggerito che ci siano stati network che hanno ripetuto la stessa idea geniale del primo reality con al centro la figura di Jim Carrey che nel frattempo ha annunciato il ritiro. Il suo progetto si concentra su due innamorati che incrociano le loro strade, ha poi aggiunto:

"Se lo ambientassi a New York, ci sarebbe una ragazza che vive nell'Upper East Side, un ragazzo di Harlem, un bambino di Chinatown, ecc. Dato che sono tutti sul loro canale e si muovono nei loro circoli, non si incontreranno mai. Ma alla fine della prima stagione, il ragazzo di Harlem e la ragazza ricca si trovano attratti l'uno dall'altra. Entrambi percepiscono che l'altro si comporta in modo diverso da chiunque altro abbiano mai incontrato... perché per la prima volta hanno incontrato qualcuno che non sta recitando! Nella seconda stagione, la rete cercherà disperatamente di stroncare la loro storia d'amore".