The Twilight Zone: in arrivo questo mese anche le versioni in bianco e nero degli episodi

Il reboot di The Twilight Zone con al timone produttivo la figura di Jordan Peele ha esordito su CBS All Access lo scorso aprile incontrando l'apprezzamento di pubblico e critica.

Dopo la notizia del rinnovo di The Twilight Zone per una seconda stagione, la CBS ha anche annunciato l'arrivo di una speciale versione in bianco e nero dei nuovi episodi della serie. A partire dal 30 maggio 2019 questa speciale versione sarà disponibile per gli spettatori. La data non è casuale: proprio il 30 maggio prossimo andrà in onda il finale di stagione su CBS All Access. Un'ottima notizia quindi per gli appassionati della serie che potranno godere dei nuovi episodi in un look come se fossero di nuovo negli anni Sessanta.

Nel corso di questa prima stagione si è avvicendato un cast con nomi del calibro di Ike Barinholtz, John Cho, Taissa Farmiga, Ginnifer Goodwin, Kumail Nanjiani, Chris O'Dowd, Seth Rogen, Adam Scott, Jacob Tremblay e Steven Yeun. Il primo episodio di questo reboot, presentato lo scorso 1° aprile sul network, ha fatto registrare il più alto numero giornaliero di spettatori per una serie originale di CBS All Access, secondo i dati della piattaforma di streaming.

La serie è prodotta da CBS Television Studios in associazione con la Monkeypaw Productions di Jordan Peele e Genre Films di Simon Kinberg. Peele e Kinberg figurano anche tra i produttori esecutivi, insieme a Win Rosenfeld, Audrey Chon, Glen Morgan, Carol Serling e Rick Berg.

Su queste pagine potete già leggere le nostre prime impressioni sul reboot di The Twilight Zone.