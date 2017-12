The Twilight Zone: CBS annuncia il reboot della storica serie tv

CBS ha annunciato il nuovo reboot di, che sarebbe stato ordinato per il servizio di streaming della rete, CBS All Access, su cui probabilmente saranno pubblicate le puntate.

La produzione sarebbe stata affidata a Jordan Peele, che farà da produttore esecutivo, insieme al produttore di vecchia data di X-Men, Simon Kinberg, il collega di Daredevil Marco Ramirez, Win Rosenfeld e Audrey Chon.

Al progetto lavorerà anche lo studio CBS Television Studios, che collaborerà con Monkeypawk Productions di Peele e Genre Films di Kinberg.

Simon Kinberg non ha nascosto il proprio entusiasmo per questa notizia, affermando che si tratta del "sogno di una vita che si avvera. Sono entusiasta di lavorare sul progetto con Jordan, Marco, e tutto il team di CBS All Access".

Dello stesso avviso anche Julie McNamara, vice presidente con delega alle produzioni originali di CBS, che in una breve dichiarazione ha affermato che si tratterà di una "iconica re-immaginazione della serie originale", senza però svelare molte informazioni sulla possibile data di messa in onda e, soprattutto il cast.