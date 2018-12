The Twilight Zone: Greg Kinnear di House of Cards si unisce al cast del reboot

Continua a prendere forma il cast di The Twilight Zone, reboot della classica serie antologia andata in onda negli anni '60. Questa volta tocca a Greg Kinnear, di recente visto in House of Cards, che apparirà nel quarto episodio dello show, intitolato "The Traveler".

Accanto a lui ci sarà Steven Yeun di The Walking Dead. Al momento nel cast del reboot sono stati confermati anche John Cho, Allison Tolman, Jacob Tremblay, Adam Scott e Kumail Nanjiani.

Jordan Peele, regista dell'acclamato Get Out, sarà coinvolto nel revival di The Twilight Zone nelle vesti di presentatore e narratore. Ecco cosa aveva dichiarato in passato: "Rod Serling era un grande visionario che non solo ha fatto luce sulle questioni sociali del suo tempo, ma ha profetizzato quelle attuali. Sono onorato di portare avanti la sua eredità ad una nuova generazione di pubblico come narratore di questo revival."

The Twilight Zone sarà prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Monkeypaw Productions di Peele e Genre Films di Simon Kinberg, regista di X-Men: Dark Phoenix. La serie originale fu trasmessa in Italia con il titolo di Ai confini della realtà. L'arrivo è previsto sulla nota emittente americana nel corso del 2019. Staremo a vedere se riuscirà a catturare lo spirito dell'originale rivisitandolo in chiave moderna.