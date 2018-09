The Twilight Zone: Jordan Peele sarà la voce narrante del revival prodotto da CBS

Dopo mesi di speculazioni, arriva finalmente l'ufficialità. Jordan Peele, regista dell'acclamato Get Out, sarà coinvolto nel revival di The Twilight Zone nelle vesti di presentatore e narratore.

La produzione di questa nuova iterazione televisiva avrà luogo in autunno, con una finestra di lancio fissata al 2019. Jordan Peele subentrerà dunque a Rod Serling, voce narrante della serie originale andata in onda dal 1959 al 1964. Il teaser diffuso in rete rende omaggio proprio a quest'ultimo attraverso un mix delle due voci.

Il regista ha voluto così commentare il suo coinvolgimento: "Rod Serling era un grande visionario che non solo ha fatto luce sulle questioni sociali del suo tempo, ma ha profetizzato quelle attuali. Sono onorato di portare avanti la sua eredità ad una nuova generazione di pubblico come narratore di questo revival."

The Twilight Zone sarà prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Monkeypaw Productions di Peele e Genre Films di Simon Kinberg, regista di X-Men: Dark Phoenix. La serie originale fu trasmessa in Italia con il titolo di Ai confini della realtà.