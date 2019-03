The Twilight Zone: un nuovo trailer esteso ci mostra i personaggi del reboot

CBS All Access ha diffuso in streaming un nuovo trailer esteso di The Twilight Zone, il reboot della celebre serie di fantascienza che vede alla produzione Jordan Peele, ormai sempre più lanciato nel panorama dell'intrattenimento.

Nel trailer esteso veniamo a conoscenza di alcune tematiche che riguarderanno le trame dei nuovi episodi della serie, come loop temporali, oscure cospirazioni, sparizioni misteriose, altre dimensioni e versioni alternative del corso della storia. Al termine, la voce di Peele: "La vostra prossima fermata? La Twilight Zone".

Tramite il nuovo filmato possiamo cercare di conoscere meglio i vari protagonisti e gli episodi in cui saranno presenti. Il cast di richiamo è sicuramente degno d'attenzione: ci sono infatti Seth Rogen (Invincible) Greg Kinnear (Brigsby Bear), Kumail Nanjiani (The Big Sick), John Cho (Searching), Ike Barinholtz (Blockers), Taissa Farmiga (The Nun), Ginnifer Goodwin (Once Upon a Time), Luke Kirby (Glass), Sanaa Lathan (Family Guy), Adam Scott (Ghosted), Rhea Seehorn (Better Call Saul), Alison Tolman (Fargo), Jacob Tremblay (The Predator), Jessica Williams (The Incredible Jessica James), DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), Steven Yeun (The Walking Dead), Zazie Beetz (Deadpool 2, Joker), Betty Gabriel (Get Out), Percy Hynes White (Gifted), James Frain (True Blood), Tracy Morgan, Seth Rogen (Long Shot), Chris Dowd (Bridesmaids) e Amy Landecker (Transparent).

Oltre alla precedenti versione della serie, condotte da Rod Serling e Forest Whitaker, va ricordato anche il film a episodi del 1983 diretto da Steven Spielberg, John Landis, Joe Dante e George Miller. Jordan Peele sarà nelle sale italiane dal 4 aprile prossimo con il suo nuovo horror, Noi.