The Twilight Zone: il reboot della serie rinnovato per la seconda stagione

The Twilight Zone, reboot della serie antologica senza tempo creata da Rod Serling, è stata rinnovata per la seconda stagione. La serie presenta Jordan Peele come conduttore, produttore e narratore.

Gli episodi della prima stagione hanno avuto interpreti del calibro di Ike Barinholtz, John Cho, Taissa Farmiga, Ginnifer Goodwin, Kumail Nanjiani, Chris O'Dowd, Seth Rogen, Adam Scott, Jacob Tremblay e Steven Yeun.

L'episodio 1 del reboot, presentato lo scorso 1° aprile, ha fatto registrare il più alto numero giornaliero di spettatori unici per una serie originale di CBS All Access, secondo la piattaforma di streaming.

La serie è prodotta da CBS Television Studios in associazione con la Monkeypaw Productions di Jordan Peele e Genre Films di Simon Kinberg. Peele e Kinberg figurano anche tra i produttori esecutivi, insieme a Win Rosenfeld, Audrey Chon, Glen Morgan, Carol Serling e Rick Berg.

La serie originale Twilight Zone (conosciuta in Italia come Ai confini della realtà) è andata in onda per la prima volta il 2 ottobre 1959 sulla CBS, trasportando gli spettatori in un'altra dimensione e diventando in breve tempo un fenomeno mondiale. La serie antologica è stata riproposta due volte dopo la fine della produzione nel 1964, una volta negli anni '80 e più recentemente all'inizio degli anni 2000.

Ogni episodio della serie originale è disponibile per lo streaming su CBS All Access. Rileggi le impressioni sul reboot di Twilight Zone.