The Twilight Zone: scopriamo il cast della Stagione 2

CBS All Access ha confermato i nomi del cast che comparirà nel corso dei nuovi episodi di Twilight Zone, il reboot della serie classica di fantascienza prodotta stavolta dalla mente di Jordan Peele e che farà ritorno sul servizio di streaming della CBS a partire dalla prossima estate, ancora con storie dell'assurdo.

A bordo della stagione, che sarà come sempre composta da episodi antologici e autoconclusivi, sono entrati Topher Grace, Jurnee Smollett-Bell, Damon Wayans Jr., oltre a Kylie Bunbury, Sky Ferreira, David Krumholtz, Greta Lee, Thomas Lennon, Natalie Martinez, Brandon Jay McLaren, Gretchen Mol, Paula Newsome, Tawny Newsome e Paul F. Tompkins.

Per Jurnee Smollett-Bell, in realtà, si tratta della seconda collaborazione consecutiva con il produttore Jordan Peele, dato che l'attrice apparirà ad agosto anche tra i protagonisti di Lovecraft Country, serie HBO prodotta proprio da Peele insieme a J.J. Abrams e di cui abbiamo visto da poco il primo teaser trailer. L'attrice è nota ai fan dei cinecomic per essere apparsa nel ruolo di Dinah Lance / Black Canary in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, che purtroppo non è andato come previsto al botteghino, arrivando persino in anticipo sui tempi sul mercato home video.

Topher Grace torna in televisione dopo essere stato protagonista di That '70s Show dal 1998 al 2006; recentemente era comparso anche in un episodio della quinta stagione di Black Mirror e in uno di Love, Death & Robots sempre per Netflix. Al cinema lo abbiamo visto nella pellicola Premio Oscar BlacKkKlansman, diretto da Spike Lee.

La seconda stagione di The Twilight Zone sarà ancora composta da dieci episodi e andrà in onda su CBS All Access. In Italia la serie non ha ancora trovato una distribuzione.