The Twilight Zone, Seth Rogen e Zazie Beetz nel trailer ufficiale del season finale

La buonissima The Twilight Zone rinnovata per una seconda stagione, che presumibilmente andrà in onda il prossimo anno, sempre curata da Jordan Peele (Get Out, Us), ma nel frattempo la CBS ha diffuso online il trailer dell'episodio finale della prima stagione, che si intitolerà "Blurryman".

Protagonisti dell'episodio saranno Seth Rogen (Preacher, The Boys) e Zazie Beetz (Deadpool 2, Atlanta), due grandi nomi di Hollywood che andranno a chiudere questa prima, affascinante stagione che non ha però saputo convincere nella sua interezza critica e pubblico, nonostante tanti momenti davvero interessanti. La Beetz vestirà i panni della scrittrice Sophie Gelson, che nell'episodio si vedrà costantemente minacciata da un figura misteriosa. Tra le guest star della puntata ci sarà anche Betty Gabriel (Counterpart).



Gli episodio precedenti della prima stagione di The Twilight Zone sono stati: The Comedian con Kumail Nanjiani; Nightmare at 30.000 Feet con Adam Scott; Rewind con Sanaa Lathan; A Traverler con Steven Yeun; The Wunderkind con Jacob Tremblay; Six Degrees of Freedom con DeWanda Wise; Not All Men con Taissa Farmiga; Point of Origin con Ginnifer Goodwin e The Blue Scorpion con Chris O'Dowd.



The Twilight Zone, "Blurryman", seson finale della prima stagione, andrà in onda sulla CBS il prossimo 30 maggio. Avete seguito lo show? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.