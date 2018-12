The Twilight Zone: Steven Yeun protagonista di un episodio del reboot

E' Collider a rendere noto che Steve Yeun farà parte del cast dell'atteso reboot di The Twilight Zone (Ai Confini della Realtà) targato CBS.

La 34enne star di The Walking Dead apparirà come protagonista nel quarto episodio intitolato "The Traveler", che sappiamo seguirà le vicende di due agenti di polizia e il misterioso personaggio principale.

Dopo il suo ruolo nella serie AMC, Yeun ha partecipato a diversi progetti cinematografici tra cui l'apprezzato Okja di Bong Joon-ho, l'action horror Mayhem, la commedia indie Sorry to Bother You in cui ha recitato al fianco di Lakeith Stanfield e il il mistery drama coreano Burning.

Sono già confermati nel cast del reboot anche John Cho, Allison Tolman, Jacob Tremblay, Adam Scott e Kumail Nanjiani.

Il reboot di The Twilight Zone vedrà Jordan Peele come come nuovo presentatore dello show, che diventerà così la terza persona a ricoprire tale ruolo dopo Rod Sterling e Forest Whitaker. Peele farà da produttore esecutivo insieme al produttore di vecchia data della saga degli X-Men, Simon Kinberg, il collega di Daredevil Marco Ramirez, Win Rosenfeld e Audrey Chon.



Adam Scott apparirà invece in un episodio intitolato "Nightmare at 30,000 Feet", una versione aggiornata del classico episodio che vide protagonista William Shatner nella serie originale. Cosa vi aspettate da questo reboot? Fatecelo sapere nei commenti.