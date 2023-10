The Umbrela Academy augura buon compleanno ai suoi protagonisti in vista del finale

Manca ancora un po’ al debutto di The Umbrella Academy 4 che sarà pubblicata soltanto nel 2024 per presentare ai fan il capitolo finale della serie Netflix. La piattaforma di streaming ha intanto voluto festeggiare, attraverso un post su Twitter, il trentaquattresimo compleanno dei personaggi dello show nati il primo di ottobre del 1989.

Dopo aver parlato di due nuovi innesti nel cast di The Umbrella Academy 4, torniamo a parlare della serie tratta dal fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá per celebrare, insieme al profilo ufficiale della piattaforma dalla N rossa, il compleanno dei protagonisti della vicenda, nati esattamente trentaquattro anni fa.

Il post, corredato di video ed emoticon a tema recita: “BUON COMPLEANNO BRELLIES. La stagione finale di The Umbrella Academy arriverà nel 2024”.

Lo showrunner Steve Blackman ha già anticipato qualcosa rispetto alla prossima e ultima stagione della serie: “Questa nuova linea temporale è stata dettata da Hargreeves, che ha riprogrammato l’universo alla fine del finale della terza stagione. Ma a causa delle azioni di Allison non ha potuto finire ciò che aveva iniziato prima che Allison premesse il pulsante di reset. Quindi i fratelli che persono i loro poteri non saranno l’unica stranezza di questa linea temporale. Ci sono nuovi nemici che vogliono vederli spazzati via dall’esistenza. Come faranno i nostri senza i loro poteri? C’è un modo per riaverli? La posta in gioco non è mai stata così alta”.

In attesa di poter vedere gli ultimi episodi dello show, vi lasciamo al video di festeggiamento e al titolo della prima puntata della stagione finale di The Umbrela Academy.