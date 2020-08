The Umbrella Academy: le 15 musiche più epiche della serie Netflix

Come molte produzioni anche per The Umbrella Academy a fare la differenza è la colonna sonora, elemento spesso sottovalutato, ma senza il quale anche il miglior film o serie TV perderebbe gran parte del proprio valore. Ecco quindi le 15 canzoni che non abbiamo potuto fare a meno di ballare o cantare insieme ai protagonisti.

La classifica, che troverete di seguito ordinate dalla posizione 1 alla 15, è stata stilata tenendo conto dei brani utilizzati tanto nella prima quanto nella seconda stagione della serie Netflix:

“I Think We’re Alone Now,” Tiffany (1x01) “Everybody (Backstreet’s Back),” Backstreet Boys (2x07) “Run Boy Run,” Woodkid (1x02) “I Was Made for Lovin’ You,” KISS (2x04) “Major Tom – Coming Home,” Peter Schilling (2x05) “Istanbul (Not Constantinople),” They Might Be Giants (1x01) “Right Back Where We Started,” Maxine Nightingale (2x01) “Twistin’ the Night Away,” Sam Cooke (2x05) “Dancing In the Moonlight” (2001 Remix), Toploader (1x06) “Saturday Night,” Bay City Rollers (1x10) “Sinnerman,” Nina Simone (1x03) “Stormy Weather,” Emmy Raver-Lampman (1x08) “Bad Guy,” The Interrupters (2x05) “Hello,” My Kullsvik (2x05) “Happy Together” (feat. Ray Toro), Gerard Way (1x05)

Il primo brano fa riferimento alla prima, toccante scena in cui i pupilli Hargreeves si mostrano in tutta la loro disillusione verso una famiglia disfunzionale come poche, sebbene sia l'unico punto fermo in un mondo (e un tempo) che ruota vorticosamente intorno a loro: per riviverla insieme vi lasciamo al player in alto. Come sempre fateci sapere se siete d'accordo, se avreste inserito altri brani o se non preferireste stravolgere completamente la classifica.

Per altri dettagli vi suggeriamo la nostra recensione di the Umbrella Academy 2 e a tutte le ultime novità sulla produzione Netflix che, nonostante il successo, non ha ancora rinnovato The Umbrella Academy.