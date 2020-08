The Umbrella Academy 2: le anticipazioni sul futuro di Ben dopo il finale

Dopo gli eventi del finale di The Umbrella Academy 2 in molti si sono chiesti quale futuro attende Ben, aka Nr.6, e a dare preziose anticipazioni è l'attore ed interprete Justin Min. Attenzione! Di seguito troverete alcuni spoiler sulla stagione 2!

Dopo anni trascorsi a vegliare su Klaus (Robert Sheehan), Ben sacrifica la sua "vita" a poche battute dal finale per scongiurare una seconda apocalisse, ancora una volta provocata dagli immensi poteri di Vanya (Ellen Page), ma per il fratello perduto le avventure non sono finite. Negli ultimi secondi di "La fine di qualcosa" lo vediamo infatti vivo e vegeto nel futuro alternativo avveratosi dopo gli eventi del 1963. Cosa lo aspetta nella prossima stagione?

"Non è più un fantasma, ve lo posso assicurare. "ha dichiarato Min. "Adesso è vivo e una delle cose più ambiziose che volevamo fare era creare il maggior contrasto possibile tra il Ben fantasma e quello la sua versione della Sparrow Academy. Così, mentre i ragazzi erano alle prese con la folle tempesta di neve e le riprese dell'episodio 10, io ero a rifarmi trucco e dei capelli per dare un nuovo look a Ben. Spero non cambi solo nell'aspetto e che nella stagione 3 possa rivelarsi molto diverso, anche in termini di personalità e carattere, dal Ben che conosciamo".

"Il bello di Ben è che amiamo l'interpretazione di Justin. È un grande attore e il fatto di essere stato con Klaus per molto tanto tempo e che non ha interagito con nessun altro ci dispiaceva: volevamo rimanesse con noi e dare a Ben una seconda vita", ha detto lo showrunner Steve Blackman. "Sono stato previdente nel dirgli che la sua 'morte' sarebbe arrivata presto, ma anche che ci sarebbe stata una sorpresa nell'Episodio 10. Il Ben che incontriamo alla fine del 10 è vivo, è nel mondo reale, e in qualche modo è un indizio sul fatto che possa esserci una stagione 3".