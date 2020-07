The Umbrella Academy 2: tutte le volte che il cast si è picchiato da solo nel trailer!

Il primo spettacolare trailer di the Umbrella Academy 2 ci ha catapultati in una nuova linea temporale, tutta nuova e piena di colpi di scena, ma alcune scene ci hanno colpito più di altre. A svelare curiosi retroscena sulla stagione in arrivo sono David Castañeda e Robert Sheehan, interpreti rispettivamente di Diego e Klaus Hargreeves.

Il primo ha infatti aperto una parentesi sull'esilarante scena in cui Diego, forzato dai poteri dalla sorella Allison (Emmy Raver-Lampman), si tira da solo un pugno in faccia:

"Abbiamo girato quella scena un paio di volte. C'è stato un momento in cui mi sono quasi tagliato il naso con un coltello e credo proprio che sia il ciak che hanno usato nel montaggio finale. Era davvero dannatamente vicino alla mia narice".

Di contro, l'eccentrico Kalus non aveva bisogno che qualcuno lo costringesse e a picchiarsi, poiché l'attore ed interprete ha rivelato di essersi colpito di sua spontanea volontà per rendere più autentica la sua interpretazione:

"Ero preoccupato, perché aveva Klaus trascorso molto tempo nel passato. Plausibilmente, ne ha passate di ogni colore, del resto lui aveva viaggiato molto più indietro rispetto agli eventi accaduti nel '63. Volevo che il pubblico, quando lo avesse rivisto per la prima volta, pensasse: 'Aspetta, ma è la stessa persona?'. Così mi sono picchiato un po' perché per i primi due o tre mesi pensavo di non essere molto diverso [dalla versione del futuro/ presente]. All'improvviso, ho avuto una sorta di illuminazione e ho capito cosa dovevo fare per trasformarlo. Sono stato bravo? Quando ho visto le riprese finite sono stato contento del risultato, quella era la mia sfida, ma temevo si notasse la differenza solo nella mia testa".

Insomma, quasi quanto personaggi della serie Netflix, anche i membri del cast sono piuttosto eccentrici e le sorprese sono appena iniziate: poche ore fa la piattaforma ha distribuito i primi, esplosivi minuti di The Umbrella Academy 2, in cui vediamo tutti i pupilli Hargreeves alle prese con esplosioni e combattimenti senza esclusioni di colpi.