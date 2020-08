The Umbrella Academy 2: Chi ha il costume più scomodo? Ne parlano Ben e Luther

La seconda stagione della celebre serie di Netflix ha convinto fan e critica, in particolare per la bravura del cast che interpreta i fratelli Hargreeves. Mentre aspettiamo di conoscere quale sarà il loro futuro nella terza stagione di The Umbrella Academy, vi segnaliamo un divertente intervista in cui discutono di costumi e sulla loro comodità.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dal profilo ufficiale di Netflix, in cui gli attori Tom Hopper e Justin Min, interpreti rispettivamente di Luther e Ben Hargreeves, si chiedono quale dei due indossi il costume più scomodo. Inizia Tom Hopper, svelando qualche dettaglio del suo costume: "Direi che pesa sui 10kg più o meno, è fatto in lattice all'esterno, mentre dentro è pieno di questa schiuma molto densa che serve per renderlo più spesso e per creare i muscoli. Quindi ho questo strato spesso sopra di me, è piuttosto claustrofobico, perché come dicevo è molto spesso già da solo, se ci aggiungi anche i vestiti non riesci quasi a muoverti, è molto claustrofobico".

Risponde Justin Min spiegando la difficoltà nell'indossare il suo costume: "Ben indossa solo vestiti neri, pantaloni aderenti neri, stivali e calze nere, una maglia nera, una felpa nera e una giacca di pelle nera. Sembra di avere dei mattoni addosso e non riesco a muovermi bene, soprattutto per la giacca di pelle".

Se siete curiosi di scoprire qualche indiscrezioni sulle prossime puntate inedite, vi segnaliamo questa interessante teoria sul finale di The Umbrella Academy.