The Umbrella Academy 2: tutto ciò che dovete sapere su QUEL finale e sul nuovo nemico

The Umbrella Academy 2 si è conclusa con strabilianti colpi di scena, secondo solo a quelli dei precedenti capitoli. Nelle ultime battute abbiamo visto i pupilli Hargreeves fare conti con nuovi, misteriosi nemici, che potrebbero essere i più letali mai affrontati: per sapere tutto su di loro continuate oltre il salto, ma attenzione agli spoiler!

Nel finale della seconda stagione di The Umbrella Academy i protagonisti sono "ritornati al futuro", ma se tutto nel 2019 è come noi oggi lo conosciamo, per loro tutto è cambiato: la Umbrella Academy non esiste più e al suo posto sorge la Sparrow Academy, nuova organizzazione fondata dal loro "padre adottivo" Reginald Hrgreeves.

I giovani Sparrow sono ragazzi nati, come gli Hargreeves, il 1° ottobre 1989 e che nascondono altrettanti strabilianti poteri. In quel fatidico giorno nacquero infatti 36 bambini, ma Reginald ne scelse solo 7 per la sua squadra originale: perché adesso ha adottato altri ragazzi? La spiegazione potrebbe risedere nella reunion di famiglia avvenuta nel 1963, durante cui l'eccentrico milionario avrebbe rivalutato le scelte del futuro sé stesso dopo aver conosciuto i suoi "figli". Tutti a meno di Ben che, essendo un fantasma visibile solo a Klaus, sarà uno dei fortunati bambini prodigio ad essere (ri)adottato di lì a qualche anno.

Nel fumetto di Gerard Way sin dalle prime pagine ci si chiede cosa sia successo agli altri bambini speciali, mentre la serie Netflix ha completamente bypassato questo problema reboottando l'intero universo. Verosimilmente, gli Sparrow saranno il nemico principale della stagione 3, che ricordiamo non è ancora stata confermata, e saranno parte attiva anche tra le pagine dello stesso Way, il quale ha recentemente annunciato che il quarto volume del fumetto s'intitolerà proprio Sparrow Academy.

"Si tratta di una grande rivelazione nell'universo di Umbrella Academy, qualcosa che era stato segreto per molto tempo", ha dichiarato Way". I protagonisti scopriranno la verità su ciò che accadeva agli altri bambini a loro insaputa, oltre a scoprire la vera natura di alcuni personaggi che sono stati con loro fin dall'inizio". Questo conferma che i membri della Sparrow Academy sono nati lo stesso giorno di quelli della Umbrella Academy, ma resta da vedere se i progetti del fumettista e quelli della piattaforma seguiranno la stessa strada, essendo il fumetto originale ancora in lavorazione: sarà una situazione alla Fullmetal Alchemist o seguiranno l'esempio di Martin e del Game of Thrones targato HBO?

Ai microfoni di Digital Spy lo showrunner Steve Blackman ha rivelato che, indipendentemente dalle scelte narrative future, la Sparrow Academy "scuoterà sicuramente le cose La Umbrella Academy dovrebbe tirare un sospiro di sollievo, ma vista la situazione per loro il lavoro non è ancora finito. Non solo queste persone che si presentano come Sparrow Academy hanno preso il loro posto nel mondo, ma lo stesso Hargreeves è ancora vivo e non dovrebbe esserlo".



Continuate a seguirci per questi ed altri aggiornamenti e passate dalla nostra recensione di The Umbrella Academy 2.