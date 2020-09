The Umbrella Academy 2: Justin Min svela i piani originali per lo sconvolgente finale

Viaggi nel tempo, epiche battagli e personaggi indimenticabili: tutto quest e molto altri ci ha portato allo straordinario finale di stagione di The Umbrella Academy 2, che sembra essere solo l'inizio delle sensazionali avventure dei pupilli Hargreeves. A dirci di più sugli ultimi secondi della stagione, a meno di qualche spoiler, è Justin Min.

L'attore ed interprete di Ben ha infatti svelato le primissime idee di sceneggiatori e showrunner riguardo il debutto della Sparrow Academy nella serie Netflix. Dopo aver scongiurato una nuova fine del mondo, stavolta nel 1963, i protagonisti riescono a tornare nel loro tempo, in cui però scoprono che Reginald Hargreeves ha adottato altri 7 bambini dalle doti speciali e che invece dell'Umbrella Academy ha creato la Sparrow Academy. Tra loro c'è anche il caro fratello Ben, morto (per la seconda volta) per salvare la vita di Vanya e la stagione si conclude con un faccia a faccia tra le due generazioni di eroi.

"Nella prima versione di questa scena Klaus doveva essere il primo a vedermi e a dire, sorpreso, 'Ben?'. Sarebbe stato bello assistere a quel momento tra Ben e Klaus, ma poi decisero di cambiarlo perché non volevano che il pubblico pensasse che Klaus fosse l'unico a vederlo. Nella versione definitiva dicono tutti in coro 'Me**a!', cosa che trovo molto divertente e molto in stile Hargreeves".

L'attore ha poi parlato anche del look, più dark, scelto per il "nuovo" Ben: "In realtà abbiamo cambiato idea circa 20 volte sui capelli. Volevano che fossero il più diverso possibile dai capelli di Ben, che sono sempre perfettamente pettinati. È un fantasma, quindi i suoi capelli si muovono raramente e in realtà non dovrebbero muoversi affatto. Volevano qualcosa che fosse più confuso, più lungo. Non si riesce a vedere bene [nella scena], ma ci sono anche un paio di mèches blu. Mi piace pensare che sia il mio omaggio ai My Chemical Romance".

L'introduzione della Sparrow Academy e del Ben 2.0 sbilancerà ulteriormente gli equilibri della Umbrella Academy, già fragili, e la terza stagione di The Umbrella Academy potrebbe riservarci ancora più sorprese e colpi di scena, magari approfondendo anche le misteriose origini di Reginald Hargreeves.