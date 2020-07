The Umbrella Academy 2: questa nuova foto vi presenta l'adorabile Baby Pogo!

Abbiamo visto Baby Yoda, abbiamo visto Baby Sonic, ora è il turno di... Baby Pogo! Netflix ha diffuso oggi una nuova immagine dalla seconda stagione di Umbrella Academy con protagonista proprio il fedele scimpanzé umanoide.

La seconda stagione di Umbrella Academy è ormai alle porte (se volete sapere cosa ne abbiamo pensato noi di Everyeye, qui trovate la recensione dei primi episodi di Umbrella Academy 2), e stando a quanto trapelato finora, sembra proprio che ci sarà davvero da divertirsi.

Ma se sapevamo già dove e quando ritroveremo i Fratelli Hargreeves a seguito del viaggio nel tempo che ha concluso la prima stagione dello show di Netflix, per altri personaggi, comunque presenti all'appello (come si evince già dal trailer), non eravamo ancora a conoscenza delle modalità in cui li avremmo rivisti.

Tra questi vi è Pogo, lo scimpanzé dalla mente superiore, fidato amico e assistente di Mr. Hrgreeves., che a quanto pare avremo occasione di incontrare nuovamente, ma nei suoi primi anni di vita.

Nella nostra gallery trovate infatti l'adorabile immagine di un Baby Pogo non con il pannolino come si intravedeva nel trailer, ma con in indosso una maglietta e tanto di targhetta con su scritto il proprio nome, pronto a partire per lo spazio.

Quali eventi lo avranno condottyo fin li? E come è finito invece in casa Hargreeves?

Lo scopriremo nella seconda stagione di Umbrella Academy, che debutterà il 31 luglio su Netflix.