The Umbrella Academy 2: piovono nuove foto, primo sguardo alla serie Netflix

I nuovi poster di Netflix ci comunicano che l'attesa per la seconda stagione di The Umbrella Academy sta per giungere al termine, e ora possiamo dare un'occhiata a ciò che ci aspetta grazie ad una serie di scatti.

La seconda stagione sarà composta da dieci episodi e vedrà il ritorno di tutti i protagonisti che abbiamo imparato a conoscere nel corso della prima infornata di puntate. Nelle varie foto ritroviamo quindi Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min.

Come è possibile notare già da questo primo assaggio, non mancheranno situazioni assurde e comiche, ma i vari personaggi avranno anche la possibilità di esplorare maggiormente i loro poteri e affrontare la dura realtà che li attende. I fratelli si trovano infatti a fare i conti con un salto temporale che li riporta nella Dallas (Texas) degli anni '60. Dovranno fare di tutto per ricongiungersi ed affrontare insieme una nuova apocalisse, in modo da risolvere i problemi temporali e tornare alla normalità.

A quanto pare potrebbe essere già prevista una terza stagione per The Umbrella Academy ed è probabile che Netflix voglia annunciarla in concomitanza dell'uscita di questa seconda stagione, fissata per il 31 luglio 2020. Cosa ne pensate della serie? Vi aspettate molto dai nuovi episodi? Diteci la vostra nei commenti!